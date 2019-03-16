هكذا علق "ساويرس" على مقولة "تريكة أفضل من صلاح"

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علق المهندس نجيب ساويرس، عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر"، على أحد متابعيه الذي تحدث عن المقارنة بين النجمين محمد صلاح ومحمد أبو تريكة .

ورد ساويرس قائلا: "نقارن ليه.. الإثنين أبطال مصريين رفعوا رأسنا وعلى خُلق عظيم".

وكان أحد متابعي ساويرس قال: "مينفعش المقارنة أصلا عشان في فارق كبير بين تريكة وصلاح.. تريكة لاعب إقليمي.. محمد صلاح لاعب عالمي..انتهى".

وكان صلاح قد أدلي في تصريحات صحفية منذ أيام أنه أفضل لاعب جاء العرب وأفريقيا علي مر التاريخ، ما أدى للتصعيد ضده علي شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفعه لنشر تغريدة أكد فيها أنه لا يقصد ذلك.  

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