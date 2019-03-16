  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
النني

"الننى" يطالب بإشارة كبتنة "المنتخب".. "وأجيرى" يرد

ثورة 19

تليمة يكشف أكاذيب روجها الإسلاميون عن ثورة 19

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة شبيبة الجزائري

سوري علوي

سوري علوي يدعم قاتل المصلين ويدعوه للذهاب لمكة

صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على هجوم نيوزيلندا

أول ظهور

شاهد.. أول ظهور لقاتل المصلين فى المحكمة

مطلقي الصواريخ

حماس تعتقل مطلقى الصواريخ على تل أبيب

سفاح المجزرة

مثول إرهابي مجزرة المصلين أمام المحكمة

مسجد الروضة

كلاكيت ثانى مرة.. إرهابيون يهاجمون أحد المصلين ببريطانيا

مجزرة المسجدين

مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلندا

حملة مكبرة فى الجيزة لإزالة الإشغالات

قضايا وحوادث

حملة امنية
حملة امنية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى الجيزة

#

شاهد.. "مستقبل وطن" بالجيزة يقود حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق

#

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم

#

الأمن يضبط مشتبهين ويسحب رخص مخالفة في فيصل

شنت شرطة مرافق الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة

واستهدفت الحملة مناطق الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال –المنطقة الأثرية - مركزي منشأة القناطر - أبو النمرس

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ( 298 كرسي – 25 قلب شيشة – 106 ترابيزات – 5 ثلاجات – 39 استاند – 4 شمسية – 133 سيخا حديديا – 9 تابلوه – 11 تروللى – 17 ميزانا متنوعا – 150 لوح خشب – 8 توك توك- –– 8 أسطوانات غاز – 7 إعلانات بدون ترخيص بإجمالي المخالفات ( 602 )

تم تقنين الإجراءات حيال كل واقعة على حدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»
» "الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم
» رؤيا القطة في المنام "مشكلة"
» وفاة أردنى ثالث متأثرًا بجروحه في مذبحة نيوزيلندا
» عشرينى يغتصب عجوزًا أثناء جلسة علاج
» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقًا بسبب الفقر
» اليوم.. مؤتمر صحفى لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى
» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» وفاة فنان شهير بعد أيام من نفي شائعة وفاته
» مفاجآت مثيرة في مقتل عجوز كويتي بشقته بالجيزة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية