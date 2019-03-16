حملة مكبرة فى الجيزة لإزالة الإشغالات

أحمد الشربينى
شنت شرطة مرافق الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة
واستهدفت الحملة مناطق الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال –المنطقة الأثرية - مركزي منشأة القناطر - أبو النمرس
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ( 298 كرسي – 25 قلب شيشة – 106 ترابيزات – 5 ثلاجات – 39 استاند – 4 شمسية – 133 سيخا حديديا – 9 تابلوه – 11 تروللى – 17 ميزانا متنوعا – 150 لوح خشب – 8 توك توك- –– 8 أسطوانات غاز – 7 إعلانات بدون ترخيص بإجمالي المخالفات ( 602 )
تم تقنين الإجراءات حيال كل واقعة على حدة.
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