» "الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم

16 مارس 2019 - 10:49 ص



أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس نشاط مصحوب للرياح، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة ستكون اليوم أقل نسبيًا من هذا الوقت في العام.



وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة من اليوم، وكذلك سقوط أمطار متوسطة على القاهرة، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط معقبًا: "سقوط الأمطار على القاهرة اليوم مفاجأة خاصة أننا على أعتاب فصل الربيع".



ولفت إلى أن فصل الربيع سيبدأ رسميًا يوم 21 مارس، موضحًا أن هناك تنسيقًا يوميًا مع الإدارة العامة للمرور لإخبارهم بمستوى الرؤية على الطريق. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.



وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

