"التعليم" تنشر خطوات الحصول على شريحة التابلت

16 مارس 2019 - 10:49 ص

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الشريحة الخاصة بتابلت طلاب أولى ثانوي، اعتبارًا من غدٍ، الأحد، 17 مارس 2019.

وأشارت الوزارة فى بيان لها الى انه توجد خطوات على الطلاب اتباعها لاستلام شريحة تابلت أولى ثانوي وهى

أولاً على الطالب الذي تسلم تابلت اولى ثانوي التوجه إلى أقرب منفذ بيع خاص بالشركة المصرية للاتصالات

ثانيًا على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصورة شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الخط.

ثالثًا استلام الخط سيتم طبقًا لشروط الشركة وبدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

رابعًا بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، لن يتمكنوا من استلام الخط إلا بإحضار بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى كود الموظف.

خامسًا يمكن معرفة أقرب منفذ بيع عن طريق الاتصال بالرقم 140 الخاص بخدمة العملاء أو زيارة الموقع الإلكتروني www.te.eg