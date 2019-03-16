تعليق "نارى" من "ساويرس" على حادث "نيوزيلندا"

16 مارس 2019 - 10:51 ص

قال المهندس نجيب ساويرس إن حادث نيوزيلندا الإرهابي جريمة خسيسة لا يرتكبها سوى مجرم مجرد من الإحساس، ويستحق الشنق.

وتابع عبر صفحته الشخصية على حسابه الخاص بـ"بتويتر" ردًا على سؤال أحد متابعيه عن الحادث: "للأسف مفيش إعدام في نيوزيلندا".

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن حصيلة ضحايا إطلاق الرصاص في مسجدين بمدينة "كرايست شيرش" في نيوزيلندا، الجمعة، وصلت إلى 49 شهيدًا على الأقل.

وكان شخصًا نيوزيلندي قد قام بعملي إرهابي بالأمس، حيث فتح النيران علي مسجدي أثناء صلاه الجمعة ما أدي لـ"استشهاد" 49 وإصابة العشرات في جريمة أصابه ذهول العالم.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد ذكرت أن "منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي".

وأضافت أن القتلى سقطوا "الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود".