هجوم من "حازم إمام" على منتقدي "صلاح"

16 مارس 2019 - 10:55 ص

انتقد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حملة الهجوم التي تعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي مؤخرًا، مؤكدًا أن الفرعون المصرى حقق بالفعل ما لم يحققه أى لاعب مصرى أو أفريقى غيره .

وقال الثعلب الصغير، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إنه ينصح صلاح بعدم الالتفات إلى كل ما يقال فى السوشيال ميديا، موضحًا أن هناك أشخاصًا يسعون لاستفزازه لإبعاده عن تركيزه مع ناديه.

وتابع إمام أن صلاح يسير بشكل جيد مع فريقه هذا الموسم بدليل المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى والتأهل لدور الـ8 بدورى أبطال أوروبا، مشددًا على أن محمد صلاح قاد ليفربول ليكون ضمن الأربعة الكبار فى إنجلترا.