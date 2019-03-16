سوري علوي يدعم قاتل المصلين ويدعوه للذهاب لمكة

16 مارس 2019 - 10:57 ص

أعرب السوري بشار برهوم من الطائفة العلوية عن سعادته بالجريمة المروعة الإرهابية التي نفذها متطرف بحق عشرات المصليين في مسجدين في نيوزيلندا.

ولم يكتف برهوم بمباركة ما فعله ذلك المجرم، بل طلب منه التوجه إلى مكة المكرمة، لقتل أكبر عدد من المسلمين هناك، بعد أن وصفهم بـ"الصيد الثمين" ووصف المجرم الإرهابي بالصياد.

وأضاف في مقطع الفيديو الذي قام بنشره: "ولو بارودة وسيارة وكاميرا، والأخير على خمسين واحد فقط".

وقال لسفاح المسجدين: "أنهي كل أمورك في نيوزيلندا وتعال لعندي، لأرسلك إلى مكان تشوف فيه الرزق فوق بعضه، لك أي -على مكة- على الحج، لكن تذهب إلى 50 واحد فقط!!".

يذكر أن برهوم الذي يشير لنفسه بمقلوب اسمه (راشب موهرب) كان قد ظهر في العديد من مقاطع الفيديو السابقة في صفحة خاصة، وهو يؤيد انتصارات جيش النظام السوري ، ويتهكم على لجان المصالحة .

كما يقدم نفسه في صورة ساخرة على أنه جاسوس يخبر ترامب عبر الهاتف بمواقع الكيماوي السوري تحت المساجد كالمسجد الأموي ومسجد خالد بن الوليد.