» 27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»

16 مارس 2019 - 10:58 ص

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، قائمة معسكر إسبانيًا الذي يقام خلال الفترة من 17 مارس الحالي حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22 والمنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد طوكيو.

وقام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة غريب، باختيار 27 لاعبًا في قائمة المنتخب على أن يتم استبعاد 3 أسماء قبل السفر إلى إسبانيا وذلك وفقًا لظروف واحتياجات بعض الأندية المرتبطة بخوض مباريات مهمة خلال فترة المعسكر.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي، عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم هشام وكريم وليد وأكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف إسماعيل وغنام محمد غنام وإسلام عطية وشريف محمد رضا وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان.