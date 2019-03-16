  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
النني

"الننى" يطالب بإشارة كبتنة "المنتخب".. "وأجيرى" يرد

ثورة 19

تليمة يكشف أكاذيب روجها الإسلاميون عن ثورة 19

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة شبيبة الجزائري

سوري علوي

سوري علوي يدعم قاتل المصلين ويدعوه للذهاب لمكة

صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على هجوم نيوزيلندا

أول ظهور

شاهد.. أول ظهور لقاتل المصلين فى المحكمة

مطلقي الصواريخ

حماس تعتقل مطلقى الصواريخ على تل أبيب

سفاح المجزرة

مثول إرهابي مجزرة المصلين أمام المحكمة

مسجد الروضة

كلاكيت ثانى مرة.. إرهابيون يهاجمون أحد المصلين ببريطانيا

مجزرة المسجدين

مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلندا

استعدادا لمعسكر إسبانيا

27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»

الرياضة

شوقي غريب
شوقي غريب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الحضرى: نفسى أحمى عرين «الفراعنة» بأمم أفريقيا

#

كأس العالم لليد.. قطر تهزم مصر 28 / 23

#

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

#

"صلاح" يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا في "البريميرليج"

مصر

محمد صلاح

الثعلب

كرة لقدم

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، قائمة معسكر إسبانيًا الذي يقام خلال الفترة من 17 مارس الحالي حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22 والمنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد طوكيو.

وقام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة غريب، باختيار 27 لاعبًا في قائمة المنتخب على أن يتم استبعاد 3 أسماء قبل السفر إلى إسبانيا وذلك وفقًا لظروف واحتياجات بعض الأندية المرتبطة بخوض مباريات مهمة خلال فترة المعسكر.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي، عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم هشام وكريم وليد وأكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف إسماعيل وغنام محمد غنام وإسلام عطية وشريف محمد رضا وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»
» "الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم
» رؤيا القطة في المنام "مشكلة"
» وفاة أردنى ثالث متأثرًا بجروحه في مذبحة نيوزيلندا
» عشرينى يغتصب عجوزًا أثناء جلسة علاج
» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقًا بسبب الفقر
» اليوم.. مؤتمر صحفى لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى
» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» وفاة فنان شهير بعد أيام من نفي شائعة وفاته
» مفاجآت مثيرة في مقتل عجوز كويتي بشقته بالجيزة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية