حملات مرورية على الطرق السريعة للكشف على المخدرات

16 مارس 2019 - 11:02 ص

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، حملاتها المكبرة صباح اليوم السبت، على الطرق السريعة والصحراوية والطرق الرابطة بين المحافظات، لرصد السائقين متعاطي المواد أثناء القيادة.. وركزت الحملات على سائقي مركبات النقل والحافلات وباصات المدارس والرحلات، وذلك حفاظًا على أرواح الجميع وسلامة المواطنين.

انتشر رجال المرور على نطاقات متعددة بالطرق ومزودين بجهاز كاشف للمواد المخدرة التي أمدت به وزارة التضامن الإدارة لضبط المتعاطين على الطرق، كما أمر مساعد الوزير بتكثيف حملات الرادار على أن يتم نشرها على كل الطرق السريعة فضلاً عن الداخلية.

نشرت الإدارة رادارات بالدائري الاقليمي والدولي والعلمين إسكندرية الصحراوي وطريق الساحل والصعيد، وذلك للحد من تجاوز السرعات وتقليل الحوادث حفاظًا على سلامة الجميع، كما تهيب الادارة المواطنين الاتباع وتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم.