"الننى" يطالب بإشارة كبتنة "المنتخب".. "وأجيرى" يرد

16 مارس 2019 - 11:03 ص

حسم الجهاز الفني للمنتخب الوطني حالة الجدل بشأن كابتن المنتخب الوطني في المعسكر المقبل بعد تمسك عمرو السولية نجم الأهلي بموقفه وحصوله على لقب قائد المنتخب وشهدت الأيام الماضية مطالبات عدة من قبل الدولي محمد النني لاعب أرسنال بالحصول على شارة الكابتن إلا أن الجهاز الفني رفض مطالب اللاعب وتمسك بالنظام المعمول به سابقًا ليصبح ترتيب الكباتن هو عمرو السولية يليه محمد أبو جبل حارس سموحة ثم يأتي النني في المرتبة الثالثة.

وحاول النني الحديث مع خافيير أجيري إلا أن طلب اللاعب قوبل بالرفض خاصة أن المشرف العام علي الفريق هاني أبو ريدة أبلغ الجهاز الفني بالعمل بالنظام الخاص بتطبيق منح شارة القيادة وهى الأقدمية الدولية .

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى لخوض مواجهة النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا ودياً 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا ، ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 17 مارس الجارى بتجمع اللاعبين وخوض تدريبات مسائية فى كافة الأيام التى سيتواجد بها فى برج العرب على ان يخوض يوم 21 تدريب صباحى قبل السفر إلى عاصمة النيجر نيامى فى تمام الثانية ظهراً حيث من المقرر للفريق الوصول فى السابعة مساء نفس اليوم ليحصل اللاعبون على راحة وخوض تدريب واحد ورئيسى على ملعب المباراة فى الرابعة عصر يوم 22 مارس، وفى اليوم التالى يخوض الفراعنة المباراة الرسمية الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.