سقوط عصابة سرقة السيارات فى المطرية

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أحمد الشربينى

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

حقوق الإنسان

جنيف

ماعت

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات وتفكيكها بالمطرية.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة المطرية عدة بلاغات من المواطنين تفيد بسرقة سياراتهم، وبإجراء التحريات تحت قيادة المقدم حسين خيرى رئيس المباحث، دلت أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من كل من "عاصم ف" 23 سنة عامل، و"هشام ف" 25 سنة، و"كريم م" عاطل 26 سنة، وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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