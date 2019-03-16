ماعت تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لخطابات الكراهية ووقف تمويل الإرهاب

وصفت مؤسسة ماعت الحادث الإرهابي البشع الذي ضرب نيوزيلندا وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، بأنه حادث مرعب بكل المقاييس، خاصة أنه وقع في بلد يتسم بالهدوء والسلام.





وفي إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بنشر ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف، وبالتزامن مع حضور وفد من المؤسسة لفعاليات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، تطالب ماعت المجتمع الدولي بضرورة التصدي وبقوة لخطابات الكراهية على كل المستويات، وتناشد المؤسسة الأمم المتحدة بوجوب إدانة ممارسات الكراهية والمشاعر المعادية للمهاجرين، فعالمنا لم يعد يحتمل مزيدًا من الدماء.



