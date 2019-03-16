اليوم.. مانشستر يونايتد ضيفًا على ولفرهامبتون

16 مارس 2019 - 11:16 ص

يدخل فريق ولفرهامبتون الإنجليزى اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "مولينو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتطلع مان يونايتد في مواجهة اليوم، لافتراس الذئاب، من أجل الحفاظ على آماله في التتويج بالبطولات المتاحة له هذا الموسم، حيث يأمل في اقتناص لقبي كأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور ربع النهائي.

ويفتقد الشياطين الحُمر في مواجهة اليوم، لخدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، حيث يعاني من إصابة في قدمه، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم.