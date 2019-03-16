  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
النني

"الننى" يطالب بإشارة كبتنة "المنتخب".. "وأجيرى" يرد

ثورة 19

تليمة يكشف أكاذيب روجها الإسلاميون عن ثورة 19

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة شبيبة الجزائري

سوري علوي

سوري علوي يدعم قاتل المصلين ويدعوه للذهاب لمكة

صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على هجوم نيوزيلندا

أول ظهور

شاهد.. أول ظهور لقاتل المصلين فى المحكمة

مطلقي الصواريخ

حماس تعتقل مطلقى الصواريخ على تل أبيب

سفاح المجزرة

مثول إرهابي مجزرة المصلين أمام المحكمة

مسجد الروضة

كلاكيت ثانى مرة.. إرهابيون يهاجمون أحد المصلين ببريطانيا

مجزرة المسجدين

مفاجآت مدوية يكشفها شاهد عيان عن مذبحة نيوزيلندا

"الهجرة" تخصص أرقاما للمفقودين بحادث مسجدى نيوزيلندا

آخر الأخبار

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الهجرة: حكومة نيوزيلندا أعلنت تحملها لتكلفة نقل الجثامين إلى بلادهم

#

وزيرة الهجرة عن المصابين بهجوم بيوزيلندا: "معندناش معلومات"

#

بالفيديو.. لحظة ضبط منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

#

إيران تعزي أهالي ضحايا «حادث محطة مصر»

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم تخصيص أرقام وبريد إلكتروني لتسجيل الأشخاص المفقودين، فى الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا، وبالتنسيق الكامل مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر هناك.

وأكدت  مكرم في بيان لها، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابى إلى جانب تواجد فريق متخصص في كرايستشيرش وتتواصل معه السفارة على مدار الساعة.

وتتلقى وزارة الهجرة أي استفسارات من أسر المفقودين في الحادث عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا، وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لذلك هو:

[email protected]

وأرقام الهاتف هى :  0800 115 019.

رقم الهاتف الدولي للشرطة هو +64 3 353 4532

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر صباح اليوم استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وتقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أي معلومات "نهائية" عن جنسيات المتوفين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر

... يا كامل

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»
» "الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم
» رؤيا القطة في المنام "مشكلة"
» وفاة أردنى ثالث متأثرًا بجروحه في مذبحة نيوزيلندا
» عشرينى يغتصب عجوزًا أثناء جلسة علاج
» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقًا بسبب الفقر
» اليوم.. مؤتمر صحفى لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى
» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» وفاة فنان شهير بعد أيام من نفي شائعة وفاته
» مفاجآت مثيرة في مقتل عجوز كويتي بشقته بالجيزة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية