"الهجرة" تخصص أرقاما للمفقودين بحادث مسجدى نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 11:19 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم تخصيص أرقام وبريد إلكتروني لتسجيل الأشخاص المفقودين، فى الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا، وبالتنسيق الكامل مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر هناك.

وأكدت مكرم في بيان لها، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابى إلى جانب تواجد فريق متخصص في كرايستشيرش وتتواصل معه السفارة على مدار الساعة.

وتتلقى وزارة الهجرة أي استفسارات من أسر المفقودين في الحادث عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا، وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لذلك هو:

[email protected]

وأرقام الهاتف هى : 0800 115 019.

رقم الهاتف الدولي للشرطة هو +64 3 353 4532

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر صباح اليوم استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وتقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أي معلومات "نهائية" عن جنسيات المتوفين.