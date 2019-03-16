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الهجرة: حكومة نيوزيلندا أعلنت تحملها لتكلفة نقل الجثامين إلى بلادهم

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أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير"، لنقل جثامين المصريين الذين استشهدوا في حادث نيوزيلندا الإرهابي، إلى مثواهم الأخير بمصر حال طلب أسرهم ذلك .

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc "، أن حكومة نيوزيلندا أعلنت تحملها لتكلفة نقل الجثامين كل إلى بلادهم، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أم لا.

وشدد، على وقوف وزارة الهجرة والبعثة المصرية بنيوزيلندا بجوار الأسر المصرية هناك، لافتة إلى أنه على الرغم من أن نيوزيلندا تتميز باحتضان الثقافات والديانات، إلا أن الإرهاب الأسود الذى لا دين له، يستهدف المسلمين فى المساجد والمسيحيين في الكنائس.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى ضرورة تعاون كل الدول في مُكافحة الإرهاب، مع ضرورة الاهتمام بالشباب والتنسيق والتعاون لحماية هؤلاء الشباب من خلال وثيقة تعاونية مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الأليمة.

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