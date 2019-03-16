مفاجأة.. سفاح نيوزيلندا أرسل بيانه للسلطات قبل العملية

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مجزرة المسجدين
مجزرة المسجدين

وكالات- الدويني فولي

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شجار عنيف

كشف موقع "نيوزيلندا هيرلاد" النيوزيلندي عن مفاجأة صاعقة، السبت، بعد قال إن مكتب رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، حصل على نسخة من بيان منفذ "هجوم المسجدين" في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي الدموي.

وأوضح المصدر، الذي حصل على المعلومة بشكل حصري، أن مكتب أرديرن حصل على نسخة من البيان، المكون من الـ73 صفحة، قبل أقل من 10 دقائق على تنفيذ الهجوم الإرهابي، مضيفا أن "الجاني أرسل البيان إلى مكتب رئيسة الوزراء إلى جانب 70 مستقبلا آخر، من بينهم سياسيون".

كما ضمت قائمة "المرسل إليهم" مكتب البرلمان، وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلاندية: "البيان الذي استلمناه يكشف الدوافع وراء العملية. لم يقل إنه على وشك تنفيذ هجومه.. لم تكن هناك فرصة لإيقافه".

وتابع: "تمت صياغة البيان وكأن العملية نفذت مسبقًا".

ويصف الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاما ويؤمن بتفوق "العرق الأبيض"، في "بيان الكراهية" الذي نشره كذلك على الإنترنت، نفسه بأنه "مجرد رجل عادي من أسرة عادية".

وقال إنه كان يعمل كمدرب لياقة للأطفال، قبل أن يمضي عامين كاملين في التخطيط والإعداد لمذبحة المسجدين.

وصنف هذا السفاح اليميني المتطرف نظيره النرويجي أندريس بريفيك ومنفذ هجوم مسجد فينزبيري بارك، دران أوزبورن، بأنهما من "الشخصيات المؤثرة والقوية".

وزعم في بيانه أن الأوروبيين البيض "يفشلون في التكاثر والإنجاب".

يشار إلى أن الهجوم، الذي وقع خلال صلاة الجمعة، خلف مقتل 49 مصليا وإصابة 42 آخرين.

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