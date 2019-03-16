قائد "الأهلي" ينعى شهداء حادث "نيوزيلندا"

16 مارس 2019 - 11:42 ص

نعي قائد النادي الأهلي وحارس مرماه شريف إكرامي، الحادث الإرهابي الأليم الذي أودي بحياة 49 مسلما وإصابة العشرات إثر هجوم إرهابي من قبل شخص قاد سيارته وهجم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "حادث شيطاني ضد كل معاني الإنسانية، خطاب الكراهية لن يوَّلد إلا مزيدا من التطرف والقتل وليري مناهضو الإسلام في كل مكان عواقب المحاولات لربط الإرهاب بالإسلام".

وتابع: "الإرهاب سلوك إنساني فكري والإسلام وكل الأديان السماوية بريئة منه، رحم الله شهداء وأسكنهم فسيح جناته"