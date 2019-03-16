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أمام المسجدين بنيوزيلندا..

بالصور.. المئات يشاركون فى وقفة صامتة للتضامن مع ضحايا الحادث الإرهابى

عرب وعالم

الوقفة
الوقفة

متابعات حنان حمدتو

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شارك المئات من مواطني نيوزيلندا في وقفة صامتة تضامنية، صباح اليوم، أمام مسجدي النور ولينوود،  ووضعوا باقات من الزهور على أسوار المسجدين  وتفاعل اغلبهم بالبكاء الحزن  على  شهداء الحادث الإرهابي داخل المسجدين بالأمس.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شعب نيوزيلندا شاركوا أهالي الشهداء أحزانهم على فقدان ذويهم".

ودون المشاركون العديد من رسائل الدعم لمصابي الهجوم وأرسلوها إلى مستشفى كريست تشيرش والذي يخضعون فيه للعلاج.

وانتشرت الأزهار في شوارع نيوزيلندا وتم تنكيس الأعلام، وخصصت جميع المؤسسات لحظات للحداد على أرواح الشهداء.





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