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المسعود: ملتقى شباب أفريقيا والعرب منصة لتبادل الخبرات

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النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود

متابعات- أمينة عبد العال

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ملتقى الشباب العربي الإفريقي فرصة لتبادل الخبرات والثقافات

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي يعمل على لم شمل شباب العالم وخلق منصة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب الناجحة.

وثمن النائب، في بيان له اليوم السبت، اهتمام القائمين على الملتقى بعرض التجارب الرائدة التي نجحت فيها مصر، والتي تحتاجها الدول الأفارقة خاصة في مجالي الصحة ومكافحة الإرهاب وغيرها، وكذلك التجارب الناجحة في الدول العربية والأفريقية.

وأكد النائب حرص الرئيس السيسي على التحاور مع الشباب من دول العالم، حيث يأتي هذا الملتقى استكمالاً لمنتديات الشباب التي تم عقدها في شرم الشيخ.

وينطلق ملتقى الشباب العربي والإفريقي، اليوم السبت، بمشاركة شباب من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية، حيث يشارك في الملتقى أكثر من 1500 شاب، لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.


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