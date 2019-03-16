هجوم بالبيض على سيناتور بعد دفاعه عن مجزرة "نيوزيلندا"

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نشرت شبكة "آي تي في" الصادرة بالإنجليزية، مقطع فيديو أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته الصحف والقنوات المختلفة، حيث يُظهر المقطع السيناتور الأسترالي فرايزر أنينج، وهو يتلقي البيض على رأسه، عقب تصريحاته "العنصرية" حول حادث نيوزيلندا، الذي راح ضحيته 49 شخصًا.

وكان قد أثار السيناتور الأسترالي فرايزر أنينج، موجة من الجدل، بعد تبريره في بيان الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا اليوم والذي راح ضحيته 49 شخصًا.

وقال "أنينج" في بيانه: "السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها. لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم.. لكن في العادة هم المنفذون، وفي العالم يُقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم".

وفي السياق، أظهرت لقطات التقطتها كاميرات التليفزيون فتي يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو يكسر بيضة على رأس فريزر أنينج، وما دفع الأخير إلى صفعه على وجه، والدخول في شجار مع الفتي، انتهى باعتقال الصبي قبل إطلاق سراحه دون تهمة في انتظار التحقيق.

وتابع السيناتور العنصري، في بيانه، على حسابه الخاص على "تويتر": "الدين الإسلامي ببساطة، هو أصل وأيديولوجية العنف من القرن السادس، فقد برر الحروب اللانهائية ضد كل من يعارضه ويدعو لقتل غير المؤمنين به"، وفق قوله.

وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى أن تصريحات "أنينج" العنصرية لاقت استنكارًا كبيرًا وردود فعل غاضبة، كان أبرزها من قبل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي اعتبر في سلسلة تغريدات أن إلقاء اللوم فيما شهدته بلاده اليوم على الهجرة "أمر مقرف".

وأضاف موريسون أن تصريحات مثل تصريحات السيناتور أنينج: "لا مكان لها في أستراليا، فكيف بالبرلمان الأسترالي".

كما أوضح أن "نيوزيلندا كما أستراليا، مأوى للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان فيها للكراهية وعدم التسامح الذي ينتج التشدد والإرهاب والعنف، وهو ما ندينه في بلادنا".

كما ندد بذلك، وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، الذي اتهم السيناتور بتشجيع التطرف.

وغرد "جافيد": "في وقت الحزن على ضحايا نيوزيلندا، هذا السيناتور الأسترالي، فرايزر،  يحرض الآخرين على العنف والتطرف".

وتابع: "الأستراليون سيخجلون بشدة من هذا الرجل العنصري، فهو لا يمثل بأي حال أصدقائنا الأسترالي".


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