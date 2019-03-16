الموعد والقنوات الناقلة لريال مدريد وسيلتا فيجو

16 مارس 2019 - 11:53 ص

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره وسيلتا فيجو علي ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالفريق الملكي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق أحمد الطيب.

جدير بالذكر أن تلك المباراة هى الأولى للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ولايته الثانية ويدخل الريال اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.