أول زيارة لـ"الوزير" بمحطة مصر بعد الحادث الأليم

16 مارس 2019 - 12:01 م

توجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، منذ قليل، إلى محطة تشغيل المترو في محطة رمسيس بوسط القاهرة، ضمن جولاته التي يقوم بها بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي له وزيرًا للنقل خلفًا لهشام عرفات .

وقدم كامل الوزير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثقته واختياره لتولي مسئولية وزارة النقل، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء، على دعمه له خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الوزير، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصة ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التي تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة.

وأوضح الوزير، أنه تلقى اتصالًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حلفه اليمين بـ8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التي سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.