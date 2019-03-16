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مفاجأة.. استاد القاهرة مرشح لاستضافة نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

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برشلونة يتأهل بسهولة لربع نهائي أبطال أوروبا

رشحت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، استاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، حال إقامته خارج قارة أوروبا.

وذكرت الصحيفة خلال تقريرها، أن سبب اختيار الملعب، هو سعته الجماهيرية وشهرته في قارة أفريقيا، كونه أحد أعرق ملاعب أفريقيا، ودائمًا ما يشهد أجواء رائعة في التشجيع والحضور الجماهيري، وفقًا لما نشر بـ "الوطن"

وتم ترشيح  5 ملاعب أخرى بجانب استاد القاهرة وهم استاد ميرسيديس في أتلانتا في أمريكا واستاد الملك فهد بالسعودية واستاد الماركانا في البرازيل واستاد خليفة الدولي بقطر.

وكان أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، قد أكد أن هناك احتمالية كبيرة لإقامة نهائي البطولة الأكبر في أوروبا خارج القارة، لأمور تسويقية.

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