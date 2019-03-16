قرار جديد ضد عامل ذبح زوجته بعد 10 أيام من الزفاف

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أمرت نيابة مركز قويسنا بالمنوفية بحبس عامل ذبح زوجته، بعد 10 أيام من زواجهما، نتيجة قيام زوجته الجديدة بمعايرتها بعدم رجولته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا بقيام "ف.ا.م " 48 عامًا تاجر ملابس بذبح زوجته "ل.ح" 22 عاما، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما وبعد وفاة زوجته الأولى.

وبسؤال المتهم أكد أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته فانهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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