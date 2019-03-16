منفذ مذبحة نيوزيلندا لن يُعدم.. تعرف على السبب

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أعلنت مصادر، أن "برينتون تارنت" منفذ هجوم إطلاق نار داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، أمس الجمعة، أنه لن يواجه الحكم بالإعدام، نظرًا لأن نيوزيلندا ألغت تطبيق هذا الحكم منذ عام 2007.

ولم تصدر دولة نيوزيلندا، والتي تقع تحت التاج البريطاني، أي حكم بالإعدام منذ عام 1957 حتى الآن، وألغته رسميًا في العام المشار إليه. وألغت الغالبية العظمي من بلدان العالم أحكام الإعدام، بمعدل 103 دول.

وتتمسك أغلب الدول الإسلامية أو ذات الأغلبية المسلمة بتنفيذ حكم الإعدام خاصة لجرائم القتل والتي تعتبر قصاصًا وحد شرعي مذكور في القرآن الكريم. ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بالجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، صباح أمس الجمعة.

وأوقع الهجوم 49 شهيدًا، وقرابة 50 مصابًا، ووجهت تهمة القتل إلى "برينتون تارنت" و3 أشخاص آخرين يقال إن بينهم امرأة.

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