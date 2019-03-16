النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

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محكمة النقض
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مصر

مرض

الدعاء

فيفي عبدة

قضت محكمة النقض برفض طعن 169 متهمًا في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد الإدراج.

كانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، أدرجت 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

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