وكيل خارجية النواب يدعو لتشكيل مفوضية ضد تمييز الأقليات المسلمة

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مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات حنان حمدتو

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قال حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة وأسفر عن مجزرة راح ضحيتها ما يقرب من 50 مسلمًا، هو نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية ومعاداة المسلمين في الغرب خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة في إطار رسمى ومنظم.

وأضاف العمدة في بيان له، أنه ينوى دعوة المجلس إلى قرار تشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد الأقليات المسلمة في دول الغرب ورصد خطاب الكراهية ضدهم، على أن تتبع منظمة التعاون الإسلامي.

وتابع بأن هناك عدة دلالات ومؤشرات خطيرة تضمنها هذا الحادث المروع، أهمها الجملة التي بدأ بها منفذ الحادث الرسالة التي تركها بعد الحادث حين عرف نفسه بأنه رجل أبيض، وهو ما يعود بالعالم إلى عصور مظلمة ساد فيها ما يسمى بنظرية سيادة الرجل الأبيض والاعتقاد بأن هناك جنسا بشريا أو لونا بعينه لديه سيادة على باقى البشر وأنهم السادة والباقى عبيد.

ولفت العمدة إلى أن من بين الدلالات الخطيرة لهذا الحادث هو التصريحات الكارثية لعضو مجلس الشيوخ الأسترالى فرايزر انينغ التي حمل فيها برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالتواجد في نيوزيلندا مسئولية الحادث، مؤكدا: "مثل هذه التصريحات تكشف للأسف أن خطاب العنصرية والكراهية ضد المسلمين له ظهير رسمى يعبر عنه ويبرر له جرائمه".

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أن هذه التصريحات تستوجب صدور اعتذار رسمى من المؤسسة التشريعية في أستراليا لجموع المسلمين في العالم.


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