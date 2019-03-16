  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
مذبحة نيوزيلندا ‎

منفذ مذبحة نيوزيلندا لن يُعدم.. تعرف على السبب

ستاد القاهرة

مفاجأة.. استاد القاهرة مرشح لاستضافة نهائي أبطال أوروبا

صورة الخبر

هجوم بالبيض على سيناتور بعد دفاعه عن مجزرة "نيوزيلندا"

محكمة النقض

النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

النني

"الننى" يطالب بإشارة كبتنة "المنتخب".. وأجيرى يرد

ثورة 19

تليمة يكشف أكاذيب روجها الإسلاميون عن ثورة 19

لاسارتي

التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة شبيبة الجزائري

سوري علوي

سوري علوي يدعم قاتل المصلين ويدعوه للذهاب لمكة

صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" على هجوم نيوزيلندا

أول ظهور

شاهد.. أول ظهور لقاتل المصلين فى المحكمة

الإدارى يؤجل دعوى عزل "الهلالى" بسبب المساواة فى الميراث

قضايا وحوادث

بالفيديو.. سعد الدين الهلالى: "الأغانى والموسيقى حلال"
بالفيديو.. سعد الدين الهلالى: "الأغانى والموسيقى حلال"

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه

#

تعليق الهلالى على المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث

#

عامل يقتل عمته فى الدرب الأحمر.. والنيابة تقرر حبسه

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، رقم 15525 لسنة 73 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة عزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وأوضح أن "الهلالي" طالب مساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر –شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب– من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدالا حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومتردد استدلالا واستنباطا.

وأكد سعد أن الهلالي اعتاد على مثل هذه الأقوال إذ إنه صاحب مقولات منها أن البيرة حلال، وأن الراقصة إذا ماتت وهى خارجة للعمل فهي شهيدة، وأن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وأن الخمر حلال ما دام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها. وأن شهادة لا إله إلا الله تكفى للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

وأوضح "هاشم" أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعلا يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته، مؤكدًا أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.

وأضاف أن ما قام به الهلالي يعد تحريضًا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة تصفية أحد منفذى هجوم نيوزيلندا
» شاهد.. رد سما المصري على "فيديوهاتها الإباحية"
» 27 لاعبًا فى قائمة «صغار الفراعنة»
» "الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم
» رؤيا القطة في المنام "مشكلة"
» وفاة أردنى ثالث متأثرًا بجروحه في مذبحة نيوزيلندا
» عشرينى يغتصب عجوزًا أثناء جلسة علاج
» انتحار طفل عمره 12 سنة شنقًا بسبب الفقر
» اليوم.. مؤتمر صحفى لـ "جروس" قبل مواجهة نصر حسين داى
» غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية 3 سنوات
» تعرف على حالة الطقس اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية