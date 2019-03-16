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شجار عنيف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون.. تعرف على السبب؟

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ميغان ماركل وكيت ميدلتون
ميغان ماركل وكيت ميدلتون

متابعات- أمينة عبد العال

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فيفي عبده

مواقع التواصل

عزة مجاهد

"ضرب وشد شعر وسحل.. وفي النهاية ميجان ماركل تنتصر على كيت ميدلتون في شجار عنيف".

دخلت "دوقتا ساسكس وكامبريدج" ميجان ماركل وكيت ميدلتون في "معركة قطط شرسة" في القصر تخللها شد الشعر كما تظهر صور التقطتها المصورة أليسون جاكسون.

لكن.. انتظروا قليلا.. فهذه المعركة ليست حقيقية بين زوجتي الأميرين هاري ووليام، وإنما بين ممثلتين شبيهتين لهما، كما أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية. والمعركة بالطبع زائفة، وتجسد بشكل مبالغ فيه ما تتناقله وسائل إعلام بريطانية مختلفة بشأن خلافات محتدمة بين الدوقتين.

وفي المشهد المصور بالفيديو أيضًا، يمكن رؤية "الدوقتين المزيفتين" وقد دخلتا في شجار عنيف، تبادلتا خلاله الضرب وشد الشعر والسحل على الأرض، حيث تظهر "ميغان ماركل" هي الرابحة في المعركة، كما أنها أكثر شراسة وعدوانية من نظيرتها "دوقة كامبريدج".

جدير بالذكر أن المصورة أليسون جاكسون تشتهر بإنتاج صور "ملكية" مقلدة معتمدة على شبيهين وشبيهات لأفراد في العائلة المالكة، مثلما فعلت سابقا عندما التقطت صورا لشبيهي ميغان وهاري، وهما يمارسون اليوجا.

يشار إلى أن الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام البريطانية تزعم أن الخلافات بين ميجان وكيت ميدلتون بدأت أثناء مساعدة الأميرة شارلوت على ارتداء ملابسها، حيث دفعت ميجان دوقة كامبريدج إلى البكاء.

غير أن هذه تظل في إطار الشائعات والصحافة الصفراء، إذ أظهرت تقارير جديدة أن كيت تعمل على تنظيم حفل ثان لميغان بمناسبة حملها وقرب موعد ولادتها، بعد أن كانت دوقة ساسكس أقامت حفلاً سابقًا مع صديقاتها في نيويورك.

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