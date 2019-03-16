الأهالي ينقذون عاملًا من أيدي لصين أثناء سرقتهما شقته بالمطرية

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين حاولوا قتل صاحب شقة ضبطهما أثناء قيامهما بسرقتها بمنطقة المطرية.

ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية، من "محمد.ع، يفيد بقيام عاطلين بالهجوم على شقته وكسر بابها وأثناء محاولتهما سرقتها حضر المجني عليه فقاما بالتعدي عليه لكن الجيران تمكنوا من الإمساك بهما وتسليمها للشرطة.

وبالفحص تبين أنهما "هادي.م"، "رامي.ع"، عاطلين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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