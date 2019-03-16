رئيسة وزراء "نيوزيلندا": عرفت بالهجوم قبلها بدقائق

16 مارس 2019 - 01:07 م

أفادت مصادر إعلامية في نيوزيلندا، بأن مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حصل على نسخة من بيان منفذ "هجوم المسجدين" في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي الدموي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها "إن مكتب أرديرن حصل على نسخة من البيان المكون من 73 صفحة، قبل أقل من 10 دقائق على تنفيذ الهجوم الإرهابي، مضيفا أن الجاني أرسل البيان إلى مكتب رئيسة الوزراء إلى جانب 70 مستقبلاً آخر، من بينهم سياسيون".

وأشار المصدر إلى أن قائمة "المرسل إليهم" ضمت مكتب البرلمان، وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية.

يذكر أن مسجدين في مدينة كرايست تشيرش تعرضا لهجوم إرهابي بأسلحة نارية، نفذه مهاجم أسترالي يبلغ من العمر (28 عامًا)، ما أسفر عن مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين.