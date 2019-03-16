» شاهد.. رد سما المصري على "فيديوهاتها الإباحية"

16 مارس 2019 - 01:08 م

أثارت سما المصري الجدل حولها من جديد بتعليقات جريئة ومفاجئة لها على متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح عليها أحد المتابعين سؤالاً عما إذا كانت تشاهد الأفلام الإباحية فردت: "باتفرج على نفسي".

وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ودفع عددًا كبيرًا منهم إلى توجيه الألفاظ الخارجة لها، إلا أنها أرفقت نص السؤال والجواب بالتعليق: "كمان ساعتين يعني الساعة 9 هنبدأ أسئلة الستوري وهارد عليكم كلكم بس والنبي بلاش الأسئلة القبيحة دي عشان هارد عليكم رد أقبح منها… أوك؟".

وكانت المصري نشرت صورة لها وهي ترفع ساقها إلى الأعلى وعلّقت بالقول:"فقرة الأسئلة النهاردة في الستوري الساعه 9 بدري أهو عشان تخرجوا وتتفسحوا شو حلو حبيبي شو حلو…ها القمر شوفوا ما أجمله. بس أنا عبالي دللو وحياتي ماحدا باه يزعلو… أنا نرجسية وباحب نفسي بشكل فوق الشنيع البشيع".