الإسلاموفوبيا: "على حكومة لندن حماية المصلين بالمساجد"

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استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم على أحد المصلين بأحد مساجد لندن بعد ساعات من استشهاد 49 مصليًا في هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، حيث تعرض أحد المصلين لهجوم "بمطرقة" خارج مسجد شرق لندن.

وطالب المرصد السلطات البريطانية إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على حياة المصلين وتوفير الأمن للمساجد والمراكز الإسلامية، في إطار الاجتماع المقرر أن يعقده ساجيد جافيد، وزير الداخلية البريطاني مع قادة مكافحة الإرهاب ومسئولي الأمن لمناقشة التدابير الإضافية الممكنة لحماية المساجد في المملكة المتحدة وفقًا لما جاء  بصحيفة "الإندبندنت".

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على رجل من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة. وتمكن منفذو الهجوم من الفرار واستقلوا سيارة سوداء قبل وصول قوات الشرطة التي تكثف جهودها لضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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