حاوى الأهلى يشارك في مران اليوم بالتتش

16 مارس 2019 - 01:28 م

شارك وليد سليمان وعمرو جمال ثنائي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة شبيبة الساورة المقرر إقامتها مساء اليوم.

وأدى الثنائي جلسة في الجيم في إطار برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي يعاني منها كل منهما قبل أن يخوضا جانبًا من تدريبات الكرة بدون الالتحامات مع بقية زملائهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة في السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.