تأبين ضحايا هجوم مسجدي نيوزيلندا

16 مارس 2019 - 01:42 م



عرضت قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل، لقطات تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بمسجدي نيوزيلندا، الذي وقع أمس الجمعة بمدينة "كرايست تشرتش".



وظهر في الفيديو إقبال المواطنين إلى موقع الحادث حاملين الورود ووضعها عند موقع الحادث، تضامنًا منهم مع الضحايا وأسرهم.



وأسفر الحادث الإرهابي عن مقتل 51 مصليًا، بينهم 4 مصريين، وإصابة 42 على يد مسلح هاجم مسجدين بمدينة كرايست تشرتش.







