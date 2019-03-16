العلم السورى يرفرف أمام الكنيست الإسرائيلى

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متابعات- أمينة عبد العال

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مازال العلم السوري يرفرف أمام مبني الكنيست الإسرائيلي في القدس كما أكدت ذلك صحيفة (هآرتس).

يأتي ذلك على خلفية افتراض مشاركة عداء سوري فيما يُسمى "ماراثون القدس".

وقالت (هآرتس) إن العداء السوري، حسن شيشكلي، لم يشارك في "ماراثون القدس"، الذي أجري أمس الجمعة، في مدينة القدس القديمة، وشارك فيه أكثر من 38 ألف عداء.

وأكد المحلل السياسي والإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، أن شيشكلي لم يحضر لاستلام "عدة الركض"، من مسوؤلي الماراثون في القدس، وأنه لم يشارك في الماراثون، ولكن العلم السوري ما يزال مرفوعًا أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وولد العداء السوري، حسن شيشكلي في دمشق، ويشارك منذ سنوات في مسابقات دولية في رياضة الركض، ويقيم مؤخرًا في روتردام الهولندية، وقبلها في الإمارات العربية.

وانتقل شيشكلي مؤخرًا من المشاركة في سباقات المسافات القصيرة إلى الماراثون، وقام مؤخرًا بتشكيل فريق باسم "عداء الصحراء".

وشارك شيشكلي في السنوات الأخيرة في عدة بطولات، بينها في الولايات المتحدة، والإمارات، وحقق فيها إنجازات.

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