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التضامن: تعاملنا مع 8389 مشردًا وطفلاً بلا مأوى

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غادة والى
غادة والى

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عدد الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء برنامج أطفال بلا مأوى حتى مساء أمس 8389 حالة مشرد.

ويوفر البرنامج الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أكد أنه تم التعامل خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين مع 166حالة منهم 82 حالة مشرد و 84 طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل خلال يومى الخميس والجمعة مع 94 حالة منها 61 حالة مشرد و 33 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 26 حالة منهم 9 مشردين و 17 طفلا بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 2 بطانية و 26 وجبة ساخنة عليهم.


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