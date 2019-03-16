» نائب يطالب بوضع خطة قومية لمواجهة ارتفاع اسعار مستلزمات الفلاح

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متابعات حنان حمدتو

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مجلس النواب

الفلاح

بلال النحال

قال بلال النحال عضو مجلس النواب ،  إن صغار المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، في ظل غياب دور الأجهزة الحكومية التي من المفترض أن تحمي الفلاح من مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة، وعلي رأسها المبيدات الزراعية .

وطالب النحال فى بيان له ، الحكومة  بعمل خطة قومية محددة الزمن تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفلاح، وإزالة المعوقات التي تواجهه، وفي مقدمتها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.

وأكد النائب على أن العمل على تحسين ظروف صغار المزارعين الاقتصادية، يتضمن تحسن في الاقتصاد بشكلٍ عام، باعتبار الفلاح قاطرة الاقتصاد القومي.


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