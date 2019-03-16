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عنيك في عنينا تكافح مسببات العمى بالكشف مجانًا على 610 مواطنين بالشرقية

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عينك في عتيتا
عينك في عتيتا

أمينة عبد العال

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"عينيك في عنينا": 6 قوافل فى 3 محافظات لمكافحة مسببات العمى بالمجان

استأنفت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء، عملها بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع قيادات المحافظات.

وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن مبادرة "عنيك في عنينا" تنطلق في إطار مبادرة السيد الرئيس " حياة كريمة". وقد نجحت عنيك في عنينا أمس في تنظيم قافلة بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، للكشف على امراض العيون لأهالي القرية واستمرت القافلة من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأضاف عبد الفتاح، أن المبادرة نجحت في الكشف على 610 مواطنين من غير القادرين، وتم صرف الأدوية خلال القافلة بالمجان، وتحديد الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية لبحث استحقاقها وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

من جانبه صرح الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، أن المبادرة تتكفل بكل التكاليف بدء من الكشف وصرف العلاج وأيضًا إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل مياه بيضاء وظفرة وياج وزرع قرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.

 


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