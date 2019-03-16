انطلاق فعاليات ملقتى العربي الأفريقي بأسوان

16 مارس 2019 - 02:29 م

تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الفعاليات من 16 حتى 18 مارس الجاري.

وبحضور عدد من الشخصيات البارزة والقيادات الأفريقية، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب أفريقي وعربي، لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية، تبدأ الفعاليات بإقامة احتفالية بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور إستراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية عن ملتقى الشباب العربي والأفريقي، حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.

تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.