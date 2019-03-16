تغيرات بالجملة فى تشكيل "الدراويش" لمواجهة الأفريقي

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أعلن سيدومير يانيفسكي مدرب فريق الإسماعيلي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء الأفريقي التونسي المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد مجدي

خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أحمد أيمن

خط الوسط: محمود دونجا – محمد الضرف - كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: أودا مارشال

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: "محمد فوزى – أيمن رجب – علاء عبد العظيم – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – بنسون شيلونجو".


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