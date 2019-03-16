تغيرات بالجملة فى تشكيل "الدراويش" لمواجهة الأفريقي

محمد عبد الحارس
أعلن سيدومير يانيفسكي مدرب فريق الإسماعيلي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء الأفريقي التونسي المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد مجدي
خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أحمد أيمن
خط الوسط: محمود دونجا – محمد الضرف - كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم: أودا مارشال
واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: "محمد فوزى – أيمن رجب – علاء عبد العظيم – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى – بنسون شيلونجو".
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