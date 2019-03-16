مجدى يعقوب: "أنا بصحة جيدة وأشكر من اطمأنوا عليَّ"

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شائعات

مركز مجدى يعقوب لجراحة اتلقلب

قال محمد زكريا مدير مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، إن الطبيب العالمي مجدي يعقوب بصحة تامة وبخير، مشيرًا إلى أنه يتابع سير الأعمال ويشارك في الاجتماعات أولاً بأول.

وأكد زكريا فى تصريحات صحفية له أن الطبيب العالمى طالبه بإخبار وسائل الإعلام التى تتواصل معه بأنه يتمتع بصحة جيدة  وأنه يشكر كل من حاول الاطمئنان عليه ويحمد الله على نعمة الصحة.

وتابع: هناك فعاليات يشارك فيها الدكتور يعقوب اليوم، موضحًا أنه حضر اجتماع اليوم للوقوف على آخر استعدادات اليوم ، وفقا لما جاء بموقع "صدى البلد" الإخباري .

يذكر أن هناك بعض الشائعات التي انتشرت في اليومين الماضيين بتدهور صحة الطبيب العالمي مجدي يعقوب وهذا ما نفاه تماما.

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