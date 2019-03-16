فنون الكراهية في الغرب

لدينا في العالم الإسلامي مئات الأئمة والخطباء في المساجد يتحدثون ليل نهار عن التاريخ الإسلامي، فضلاً عن القصص في المناهج الدراسية والتي تحكي عن موجات احتلال متكررة لعدة أقطار عربية قامت بها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وقبلهم المغول وبلاد فارس أثناء غارات برية وبحرية كانت تستهدف بلاد المسلمين.

فوق منابر المساجد رجال دين ينصحون الناس يومياً بتجنب عوامل الهزيمة النفسية التي ألحقت العار بالأمة عبر فترات الاحتلال وتلافي الخلافات مع الأصدقاء والحلفاء بالإحسان إليهم، وحماية الأملاك والأعراض، فضلاً عن البرامج الدينية التي تدفع المؤمنين في اتجاه الخير والسعي للرزق وحماية الأوطان، أما عن هؤلاء المصلين والمستمعين للبرامج، فبعضهم لديه مهام وأعمال فيسافر إلى أوروبا، ويقوم بزيارة المعالم الإسلامية الأندلسية في "قرطبة وغرناطة وبلد الوليد وإشبيلية" ، ومؤخراً فتحت بعض مخابئ محاكم التفتيش التي عذب فيها رجال ونساء وأطفال ليغيروا دينهم وعقيدتهم، نجد كل هذا ونتذكر الأيام الخوالي للحضارة الإسلامية العريقة والراقية وما فاضت به على الأمم من الجمال والروعة والإبتكار، ثم ما فعله ناكري المعروف من بعض الأمم الأخرى تجاه العالم الإسلامي على مدار التاريخ حتى يومنا هذا.

فوق منابر المساجد رجال دين ينصحون الناس يومياً بتجنب عوامل الهزيمة النفسية التي ألحقت العار بالأمة عبر فترات الاحتلال وتلافي الخلافات مع الأصدقاء والحلفاء بالإحسان إليهم، وحماية الأملاك والأعراض، فضلاً عن البرامج الدينية التي تدفع المؤمنين في اتجاه الخير والسعي للرزق وحماية الأوطان، أما عن هؤلاء المصلين والمستمعين للبرامج، فبعضهم لديه مهام وأعمال فيسافر إلى أوروبا، ويقوم بزيارة المعالم الإسلامية الأندلسية في "قرطبة وغرناطة وبلد الوليد وإشبيلية" ، ومؤخراً فتحت بعض مخابئ محاكم التفتيش التي عذب فيها رجال ونساء وأطفال ليغيروا دينهم وعقيدتهم، نجد كل هذا ونتذكر الأيام الخوالي للحضارة الإسلامية العريقة والراقية وما فاضت به على الأمم من الجمال والروعة والإبتكار، ثم ما فعله ناكري المعروف من بعض الأمم الأخرى تجاه العالم الإسلامي على مدار التاريخ حتى يومنا هذا.