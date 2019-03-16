» البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع تضخم فبراير

16 مارس 2019 - 03:27 م





أكد البنك المركزي المصري، أن التأثير السلبي لفترة الأساس من العام الماضي، ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.4% في فبراير مقابل 12.7% في يناير.

وأضاف في تحليله الشهري للتضخم، أن تسجيل المعدل الشهري 1.7% خلال فبراير مقابل 0.3% بسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية مثل الخضروات الطازجة والبطاطس والطماطم، بجانب ارتفاع السلع الأساسية كالدواجن .

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2020 .