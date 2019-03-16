«القضاء الإداري» ينظر إسقاط عضوية خالد يوسف

16 مارس 2019 - 03:28 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي المصري سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري، خالد يوسف، من البرلمان المصري، وذلك إلى جلسة 4 مايو المقبل.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للفصل في أمر عضوية النائب البرلماني، من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات إباحية له مع بعض الفنانات، فيما عُرف إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف“.

وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانين بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح أكتوبر والخاصتين بالتحقيقات التي تجريها النيابة في الفيديوهات الجنسية، عقب القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترافهن بالزواج عرفيًا من مخرج شهير هو خالد يوسف.