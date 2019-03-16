» وفاة فتاة مغربية بعد ممارسة الجنس مع رئيس وزراء إيطاليا السابق

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محمد فضل- متابعات

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قال قضاة تحقيق إيطاليون، إنهم فتحوا تحقيقًا بجريمة قتل محتملة بعد وفاة مثيرة للريبة لعارضة أزياء مغربية كانت ضيفة معتادة على ما يُعرف باسم حفلات ”بونجا بونجا“ الجنسية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

ولقيت إيمان فاضل (33 عامًا) حتفها في الأول من مارس بعد شهر من دخولها مستشفى في ميلانو بسبب ألم حادٍ في المعدة، وقالت لأصدقائها ومحاميها في ذلك الوقت إنها تعرضت للتسمم.

ولم يتم الإعلان عن وفاتها سوى يوم الجمعة.

وقال كبير ممثلي الادعاء في ميلانو لم يحدد الأطباء بأي درجة من اليقين سببًا يفسر الوفاة، مشيرًا إلى وجود ”العديد من الأمور غير المعتادة“ في السجلات الطبية لإيمان.

وأدلت إيمان بشهادتها في 2012 خلال محاكمة برلسكوني الذي اتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ممارسة الجنس مع عاهرة قاصر.

وأُدين برلسكوني في البداية، لكن تمت تبرئته بعد ذلك بعد أن حكم قاضٍ بأنه لم يكن يعرف أن العاهرة قاصر.

لكن ممثلين عن الادعاء وجهوا اتهامات جديدة بحق برلسكوني ومتهمين آخرين برشوة بعض النساء اللائي حضرن تلك الحفلات لمنعهن من الإدلاء بالحقيقة خلال المحاكمة الأولى، ونفى المتهمون ذلك.

ولم يتم اتهام إيمان بتلقي رشاوى، وذكرت صحف إيطالية أنها كانت تكتب كتابًا عن تجاربها، وأن قضاة التحقيق حصلوا على نسخة من نصه عقب وفاتها.


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