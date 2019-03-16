طلب عاجل من النائب العام لـ«نيوزيلندا»

16 مارس 2019 - 03:50 م

أصدر النائب العام ، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، قرارًا بإجراء تحقيق قضائي في واقعة الحادث الإرهابي الذي وقع في دولة نيوزيلندا بالأمس، ونتج عنه وفاة بعض المواطنين المصريين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، السبت، أن المستشار نبيل صادق أمر إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بدولة نيوزيلندا؛ لموافاتنا بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وتقارير الطب الشرعي، وظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.

وكان الصليب الأحمر النيوزيلندي، كشف عن استشهاد أربعة مصريين ضمن ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين صباح أمس الجمعة.

وبحسب بيان للصليب الأحمر النيوزيلندي، فإن المصريين هم أحمد جمال 68 سنة، أشرف مرسي 44 عاما، وإبراهيم سيد محمد، 44 عامًا، وأسامة أبو كويك، 37 عامًا.