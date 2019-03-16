تنازل صاحب دعوي تعديل مدة الرئاسة بعد«استجابة البرلمان»

16 مارس 2019 - 03:52 م

تنازل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، عن الدعوى رقم 14775لسنة 73 قضائية ، والمنظورة اليوم أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ ، والتى كان قد طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة 27 ابريل .

واستند محمود فى تنازله ، أن مجلس النواب استجاب لجميع ما ورد بدعواه ، واتخذ جميع الإجراءات التشريعية لتعديل فترات الرئاسة ، بعد تقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب الى رئيس المجلس ، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة العامة الذى وافقت بالأغلبية على التعديلات وتم طرحه للتصويت على مجلس النواب والذي وافق عليه بأكثر من الثلثين ، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، لطرحه للنقاش المجتمعي وصياغته .

وفى تصريحات خاصة : صرح محمود ان مجلس النواب استجاب لكافة الطلبات الواردة فى الدعوى المقامة منه بإجراء التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور ، وبالتالى لا محل للاستمرار فى نظر الدعوى المرفوعة منه ، مضيفا ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات الأول والأخير وان الطلبات الواردة فى دعواه بتعديل مدد الرئاسة تلقى تجاوبا مع الأغلبية العظمى للشعب المصرى التى تريد استمرار الإصلاح الاقتصادي واستكمال المشاريع القومية الكبرى واستقرار الأمن الداخلي للبلاد .