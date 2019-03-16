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26 مارس أولي جلسات محاكمة المتهمين باختلاس السكر التمويني

قضايا وحوادث

التموين
التموين

شيماء السيد

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التموين

اختلاس

سكر

استئناف

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 مارس لبدء محاكمة مندوب شحن ومسئول نقل السكر و3 سائقين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول قيام المتهم زينهم "مندوب الشحن بالجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات باختلاس 305 أطنان سكر والتى تبلغ قيمتها مليون و972 ألفا و304 جنيهات مستغلا وظيفته أثناء استلامه لها تمهيدا لتسليمها للمخازن التابعة لوزارة التموين، وتوصلت التحقيقات لقيام المتهم الثانى شحاتة مسئول نقليات السكر بالإضرار بالاشتراك مع ثلاث سائقين على اختلاس البضائع.

وقرر الممثل القانونى للجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بأن ما ارتكبه الجناة بحصولهم على كامل الكمية لأنفسهم ترتب عليه خصم البضائع بمعرفة شركة السكر من أموال الجمعية المودعة لديها كتأمين وهو ما تسبب فى حدوث ضرر جسيم بأموال الجمعية.


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