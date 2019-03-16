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واشنطن: لا أساس لمنع تشغيل طائرات 737 ماكس

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اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، ، أنه "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينج 737 ماكس، بعد تحطّم طائرة من هذا الطراز للمرة الثانية في أقلّ من خمسة أشهر، في حادث دفع حكومات حول العالم إلى منع العمل بهذه الطائرة.
ورغم تطمينات الشركة المصنّعة بأن طائراتها آمنة وموثوقة، إلا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند انضمت إلى الصين ودول أخرى بمنع تشغيل الطائرة أو منعها من استخدام مجالها الجوي، بانتظار نتائج التحقيقات في حادث التحطّم.
وحتى الآن، ترفض الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة ضدّ الشركة الأمريكية العملاقة والتي تعدّ طائراتها الأكثر مبيعا في العالم.
وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية الأميركية دانييل إلويل في بيان إنه "حتى الآن، لم تظهر مراجعتنا وجود مشكلات أداء هيكلية (في الطائرة) ولم توفر أساسا لمنع العمل بها".

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